Líder supremo iraní Jamenei avisa a Estados Unidos de que puede hundir su portaviones

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, amenazó este martes a Estados Unidos con hundir su portaviones desplegado en Oriente Medio, coincidiendo con la reanudación de las conversaciones indirectas en Ginebra bajo mediación de Omán.

“Oímos todo el tiempo que (Estados Unidos) ha enviado un buque de guerra a Irán. Un buque de guerra es efectivamente un arma peligrosa, pero más peligrosa es el arma capaz de hundirlo”, dijo Jamenei en un discurso.

Irán y Estados Unidos iniciaron este martes en Ginebra una segunda ronda de negociaciones nucleares y de seguridad, en un contexto tenso en el que el líder supremo iraní advirtió a Washington que podría hundir su portaviones desplegado en Oriente Medio.

El portaviones USS Abraham Lincoln, con cerca de 80 aparatos a bordo, fue desplegado por Washington junto con otros 11 buques de guerra y se encontraba el domingo a unos 700 km de las costas de Irán, según imagénes satelitales.

Además, el presidente estadounidense Donald Trump dispuso el envío a la zona de otro portaviones, el USS Gerald R. Ford, que fue desplegado en el Caribe como parte del operativo contra Nicolás Maduro.

“En caso de que no logremos un acuerdo, lo vamos a necesitar”, avisó el republicano.

Combo de fotografías de archivo del líder supremo de Irán, Ali Jameneí (i), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d). Foto: EFE/STR/Jim Lo Scalzo

El anuncio de Jamenei se produjo un día después de que los Guardianes de la Revolución desplegaran barcos y helicópteros, y probaran drones y misiles, en un ejercicio militar con aires de demostración de fuerza en el estratégico estrecho de Ormuz.

Las maniobras buscan preparar a esa fuerza, el ejército ideológico de la República Islámica, “para posibles amenazas militares y de seguridad”, informó la televisión estatal.

La misma cadena indicó que Irán cerrará partes de ese estrecho “por seguridad”, aunque no precisó cuánto tiempo se prolongará la medida. Por Ormuz transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial

