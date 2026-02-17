Líder supremo iraní Jamenei avisa a Estados Unidos de que puede hundir su portaviones

Escuchar
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Oficina del líder supremo de Irán
Por Agencia AFP

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, amenazó este martes a Estados Unidos con hundir su portaviones desplegado en Oriente Medio, coincidiendo con la reanudación de las conversaciones indirectas en Ginebra bajo mediación de Omán.

