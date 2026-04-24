La eliminación de minas marinas, como las plantadas por Irán en el estrecho de Ormuz, es mucho más complicada, costosa y requiere técnicas avanzadas frente a la remoción de minas terrestres, afirmó hoy el coordinador de Naciones Unidas para la acción contra las minas en Ucrania, Paul Heslop.

En una conferencia de prensa en la que expuso la situación de la contaminación con minas y municiones sin explotar en Ucrania, y en respuesta a preguntas de los periodistas, Heslop recordó que operaciones como la que se requerirá en el estrecho de Ormuz han sido históricamente asumidas por países con las capacidades para ello.

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“Una mina terrestre es, en realidad, un problema bidimensional, en el sentido de que se encuentra en la superficie o justo debajo de ella. En cambio, las minas marinas son distintas porque pueden estar en la superficie del agua, pueden ser subsuperficiales o incluso estar en el lecho marino o en el fondo de un río”, explicó el experto.

Añadió que si además no están ancladas o si se desplazan de alguna manera aumenta la dificultad y el tiempo para encontrarlas.

Irán advirtió hoy que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE/ Marinetraffic

Asimismo, destacó las diferencias existentes en cuanto al impacto de una mina: “Si una persona pisa una mina, es devastador para ese individuo; si ocurre con un vehículo, afecta a quienes están dentro; pero si hablamos de un petrolero de 100 o 200 millones de dólares que transporta un millón de barriles de petróleo, el impacto de una mina marina no solo es financiero y humano, sino que también tiene un coste ambiental enorme”.

Heslop comentó que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha proporcionado a Ucrania más de 60 robots subacuáticos para la eliminación de artefactos explosivos sin detonar en vías fluviales.

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