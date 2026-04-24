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Estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Por Agencia EFE

La eliminación de minas marinas, como las plantadas por Irán en el estrecho de Ormuz, es mucho más complicada, costosa y requiere técnicas avanzadas frente a la remoción de minas terrestres, afirmó hoy el coordinador de Naciones Unidas para la acción contra las minas en Ucrania, Paul Heslop.

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