El humo del incendio en la refinería de petróleo de Teherán cubre el horizonte de la ciudad el 8 de marzo de 2026, tras los bombardeos de Israel contra Irán. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Por Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo este martes que los recientes bombardeos sobre instalaciones petroleras en Irán ponen en peligro la salud de la población, por los estragos que se generan en particular en las vías respiratorias y la piel.

