El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió este miércoles en un mensaje escrito que los “asesinos” del jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani, pagarán por su muerte.

“Cada gota de sangre derramada tiene su precio, y los asesinos criminales de estos mártires tendrán que pagarlo pronto”, prometió Mojtaba Jamenei, quien aún no ha aparecido en público desde que asumió el cargo unos días después del asesinato de su padre, el entonces líder supremo Alí Jamenei, en un ataque de Israel y Estados Unidos que detonó la guerra, el 28 de febrero.

“Sin ninguna duda, el asesinato de una personalidad de este tipo da testimonio de su importancia y del odio que le profesan los enemigos del Islam”, afirmó Jamenei en un mensaje difundido por la agencia Tasnim el día del funeral de Larijani.

Jamenei fue designado como guía supremo de Irán el 8 de marzo por un consejo de clérigos, pero su primer mensaje fue leído en la televisión nacional varios días después.

Funcionarios estadounidenses e israelíes especulan que Jamenei pudo haber quedado “desfigurado” o herido en una pierna en el ataque que mató a su padre, en el primer día de la guerra en Oriente Medio.

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