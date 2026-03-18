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Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Agencia Tasnim
Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Agencia Tasnim
Por Agencia AFP

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió este miércoles en un mensaje escrito que los “asesinos” del jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani, pagarán por su muerte.

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