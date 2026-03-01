Resumen

Una foto de archivo del portaviones USS Abraham Lincoln. Foto: archivo GEC
Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo haber atacado el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. El Pentágono negó dicha afirmación.

