Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo haber atacado el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. El Pentágono negó dicha afirmación.
