Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo haber atacado el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. El Pentágono negó dicha afirmación.

“El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

En Estados Unidos, el Pentágono contradijo a Irán. “Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, señaló el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en su cuenta en X.

“El Lincoln sigue enviando aeronaves en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, agregó.