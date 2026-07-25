icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Columnas de humo elevándose tras los ataques a la refinería de Saudi Aramco en Jizan, el 25 de julio de 2026. (Diversas fuentes / AFP)
Columnas de humo elevándose tras los ataques a la refinería de Saudi Aramco en Jizan, el 25 de julio de 2026. (Diversas fuentes / AFP)
/ -
Por Agencia AFP

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron el sábado un ataque con misiles en el suroeste de Arabia Saudita en represalia a los bombardeos de Riad, abriendo un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.