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Una mujer sostiene una pancarta de Mojtaba Jamenei, quien fue elegido como nuevo líder supremo de Irán. Foto: AFP
Una mujer sostiene una pancarta de Mojtaba Jamenei, quien fue elegido como nuevo líder supremo de Irán. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Muchos iraníes viven este martes entre la angustia y la preocupación ante el nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir las plantas eléctricas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, y con la esperanza de que se cierre algún tipo de acuerdo antes del fin del plazo.

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