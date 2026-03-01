Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aviadores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) junto a un avión de transporte militar C-130J Super Hercules en la pista de la base aérea Ali al-Salem, en Kuwait, el 2 de octubre de 2013. (Foto de YASSER AL-ZAYYAT / AFP).
Aviadores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) junto a un avión de transporte militar C-130J Super Hercules en la pista de la base aérea Ali al-Salem, en Kuwait, el 2 de octubre de 2013. (Foto de YASSER AL-ZAYYAT / AFP).
/ YASSER AL-ZAYYAT
Por Agencia EFE

Los tres estadounidenses fallecidos durante la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán murieron durante un ataque con drones iraníes en Kuwait, según explicaron varias personas cercanas al asunto a la cadena CNN este domingo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.