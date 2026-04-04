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Imagen de la fachada de la sede de Cancillería, en Lima, Perú. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba
Imagen de la fachada de la sede de Cancillería, en Lima, Perú. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba
Por Agencia EFE

Los primeros cinco peruanos, entre ellos tres menores de edad, evacuados desde Irán ya se encuentran en Turquía, a la espera de ser trasladados “a un tercer país seguro”, informó este sábado la Cancillería de Perú.

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