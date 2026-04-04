Los primeros cinco peruanos, entre ellos tres menores de edad, evacuados desde Irán ya se encuentran en Turquía, a la espera de ser trasladados “a un tercer país seguro”, informó este sábado la Cancillería de Perú.

El ministerio señaló en un breve comunicado en la red social X que una madre con sus tres hijos menores de edad y un estudiante han sido recibidos en Turquía “gracias a los esfuerzos” de la embajada y la sección consular peruana en Ankara.

Agregó que los nacionales “reciben asistencia en dicha capital mientras se coordina su traslado a un tercer país seguro”.

PUEDES VER: Irán denuncia ataques a 30 universidades y centros de educación superior durante la guerra

“El Perú reafirma su compromiso con la protección de sus ciudadanos en el exterior”, concluyó el mensaje.

La Cancillería emitió el pasado 24 de marzo un comunicado en el que recomendó a los peruanos residentes en los países afectados por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos que extremen sus precauciones, y les pidió que, en caso de que su permanencia no sea esencial, evalúen “la conveniencia de salir hacia un país seguro”.

Añadió que las embajadas y oficinas consulares peruanas en el área seguían “orientando y ayudando” a los connacionales “en esta delicada coyuntura”.

#NoticiasTorreTagle | La Cancillería comunica que los primeros connacionales evacuados desde Irán han sido recibidos en Türkiye debido a los esfuerzos de nuestra embajada y sección consular en Ankara. Se trata de una madre con sus tres hijos menores y un estudiante, quienes… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 4, 2026

El Ejército israelí aseguró en las últimas horas que ha bombardeado “más de 140 objetivos” en Líbano y más de 200 en Irán solo durante el viernes y el sábado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó, por su parte, a Irán que le quedan 48 horas del ultimátum que le dio para alcanzar un acuerdo que desbloquee el estrecho de Ormuz o de lo contrario desatará “un infierno” atacando sus centrales energéticas.

En el día 36 de la guerra entre estos países, Irán autorizó el tránsito de buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria por el estrecho, mientras que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando la muerte de un guardia de seguridad y daños en un edificio de la planta.

VIDEO RECOMENDADO