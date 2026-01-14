Lufthansa evitará los espacios aéreos de Irán e Irak “hasta nueva orden” tras amenazas de EE.UU.

Un Airbus 321-200 de Lufthansa visto en el exterior de la nueva Terminal 3 del Aeropuerto de Fráncfort, Alemania Occidental, el 16 de diciembre de 2025. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
El grupo alemán de transporte aéreo anunció este miércoles que sus compañías evitarán los espacios aéreos iraní e iraquí “hasta nueva orden”, tras las amenazas de contra .

El grupo, que además de la aerolínea alemana Lufthansa agrupa Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss e ITA Airways, explicó en un comunicado que eludirá esos espacios aéreos “por la situación actual en Oriente Medio”.

MIRA AQUÍ: Quién es el ayatola Alí Jamenei, el líder supremo de Irán que enfrenta las mayores protestas contra el sistema teocrático

Lufthansa también decidió efectuar sus conexiones con Israel y Jordania con vuelos en el mismo día hasta el lunes “por la situación en Oriente Medio”, lo que significa que sus tripulantes regresarán directamente sin pasar la noche allí, indicó el grupo en un comunicado, en el que avisó que algunos vuelos podrían ser cancelados.

La AFP contactó con las autoridades alemanas pero, de momento, no hicieron comentarios sobre sus recomendaciones de seguridad.

El miércoles, el presidente Donald Trump volvió a mostrarse ambiguo sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en Irán, al afirmar que Washington sigue de cerca la situación.

El mandatario estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con intervenir militarmente en Irán desde que empezó el movimiento de protestas que sacude al país, a finales de diciembre.

Por su parte, Teherán amenazó con responder atacando instalaciones militares y el transporte marítimo de Estados Unidos.

