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El buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo, el 16 de abril de 2026. (Comando Central de Estados Unidos / EFE)
El buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo, el 16 de abril de 2026. (Comando Central de Estados Unidos / EFE)
Por Agencia AFP

El estratégico estrecho de Ormuz sigue cerrado este domingo, en represalia al bloqueo de Estados Unidos a los puertos de Irán, a tres días de que expire la tregua pactada entre los dos países en guerra.

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