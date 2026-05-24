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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, el 24 de mayo de 2026. (Foto de Julia Demaree Nikhinson / AFP).
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, el 24 de mayo de 2026. (Foto de Julia Demaree Nikhinson / AFP).
/ JULIA DEMAREE NIKHINSON
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este sábado en Nueva Delhi de que cualquier acuerdo definitivo para cerrar la crisis con Irán está condicionado a la postura inamovible de la Casa Blanca de que Irán “nunca podrá tener un arma nuclear”.

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