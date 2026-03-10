Escuchar
Se ve un buque de la Armada navegando en el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital por la que pasa gran parte del petróleo y el gas del mundo, el 1 de marzo de 2026. (Sahar AL ATTAR / AFP)
Por Agencia AFP

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el martes que la Marina estadounidense escoltó a un petrolero a través del estrecho de Ormuz, pasaje clave para el transporte mundial de crudo y amenazado por la guerra de Oriente Medio.

