Personal médico retira un cadáver tras un ataque a un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (EFE/EPA/MAJID KHAHI).
Por Agencia EFE

Al menos 1.045 personas han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

