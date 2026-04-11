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El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra el barrio de Al Lailaki, en los suburbios del sur de Beirut, con el aeropuerto internacional de la ciudad visible al fondo, el 4 de marzo de 2026. Foto: IBRAHIM AMRO / AFP
El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra el barrio de Al Lailaki, en los suburbios del sur de Beirut, con el aeropuerto internacional de la ciudad visible al fondo, el 4 de marzo de 2026. Foto: IBRAHIM AMRO / AFP
/ IBRAHIM AMRO
Por Agencia EFE

Más de 2.000 personas han muerto y otras más de 6.400 han resultado heridas por los ataques de Israel sobre el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando el Estado judío inició su ofensiva contra el territorio libanés en el marco de la guerra de Irán, informaron este sábado las autoridades libanesas.

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