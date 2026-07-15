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Lo que el ejército estadounidense afirma que es un ataque en Irán, el 13 de julio de 2026. (Comando Central de Estados Unidos / AFP)
Lo que el ejército estadounidense afirma que es un ataque en Irán, el 13 de julio de 2026. (Comando Central de Estados Unidos / AFP)
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Por Agencia EFE

Al menos 30 civiles han muerto en los últimos días en ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán, según informó este miércoles la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, mientras que el Ejército confirmó la muerte de siete militares en una ofensiva lanzada esta madrugada contra una base en la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.

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