Un proyectil cruza el cielo sobre la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el 12 de marzo de 2026. El ejército israelí informó haber detectado misiles lanzados desde Irán. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH).
Por Agencia EFE

Nuevos ataques desde Irán contra Israel en la madrugada de este viernes han dejado casi seis decenas de personas heridas, según la información del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) recogida por medios locales.

