Al menos 64 personas resultaron heridas, entre ellas siete en estado grave, en el segundo impacto directo de un misil registrado este sábado noche en la zona del sur del Israel donde se encuentra la principal instalación nuclear del país.

Este segundo impacto se produjo en la localidad israelí de Arad, ubicada en la región meridional desértica del Néguev, después de otro directo que tuvo lugar unos 15 minutos antes en la ciudad de Dimona, a unos 50 kilómetros de Arad y que alberga el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev.

Dicha instalación nuclear se encuentra a 30 kilómetros del segundo impacto en Arad.

Los dos impactos se producen después de que Irán denunciara este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz sin que de momento, según informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), haya constancia de una fuga de material radiactivo.

Unos 17 equipos de bomberos y de rescate continúan en la zona afectada en Arad, según un comunicado, para localizar a personas desaparecidas o atrapadas tras el derrumbe de un edificio, mientras que otros tres resultaron dañados y en uno de ellos se desató un incendio.

De 30 iniciales, el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) aumentó el número de heridos a 64 heridos, de ellos 7 graves -entre ellos una niña de 4 años-, así como 15 moderados y 42 leves. “Los equipos de la MDA continúan la búsqueda de más víctimas”, añadió en un comunicado.

“La escena era terrible. Vimos una destrucción generalizada en varios edificios, con una densa columna de humo negro que se elevaba desde múltiples puntos, y reinaba el caos”, describió uno de sus paramédicos, que añadió que hay otra niña en estado moderado y dos niños con heridas leves.

“Los equipos médicos de United Hatzalah están respondiendo a múltiples incidentes en la región de Arad, donde atienden a más de 30 heridos en diversas ubicaciones. Algunos de los heridos se encuentran inconscientes”, detalló por su parte este otro grupo de voluntarios paramédicos.

Los equipos de bomberos dijeron que el impacto se producido en el centro de la ciudad, dañando tres edificios y causando un fuego “en el cuarto piso” de uno de ellos, según un comunicado.

Fuentes del Ejército israelí informaron a EFE de que tanto el impacto de Dimona como el de Arad fueron directos, sin que los interceptores que se activaron lograran destruir los misiles antes de que llegaran al suelo.