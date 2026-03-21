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Una treintena de personas, entre ellas al menos cuatro en estado grave, resultaron heridas este sábado tras el impacto directo de un misil en la ciudad israelí de Arad, en la región meridional del Néguev.
Una treintena de personas, entre ellas al menos cuatro en estado grave, resultaron heridas este sábado tras el impacto directo de un misil en la ciudad israelí de Arad, en la región meridional del Néguev.
Por Agencia EFE

Al menos 64 personas resultaron heridas, entre ellas siete en estado grave, en el segundo impacto directo de un misil registrado este sábado noche en la zona del sur del Israel donde se encuentra la principal instalación nuclear del país.

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