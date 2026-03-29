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Edificio de oficinas y sede de la cadena de televisión catarí Al-Arabiya, dañados tras un ataque aéreo en el norte de Teherán, Irán, el 29 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Edificio de oficinas y sede de la cadena de televisión catarí Al-Arabiya, dañados tras un ataque aéreo en el norte de Teherán, Irán, el 29 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Más de 93.000 instalaciones civiles, entre ellas 600 escuelas y 295 centros sanitarios, resultaron dañadas en Irán desde el inicio de la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra el país persa, según el último balance publicado este domingo por la Media Luna Roja iraní.

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