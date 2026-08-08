El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó este sábado que Irán afronta una “guerra total” y advirtió de que las presiones derivadas del conflicto están agravando los problemas económicos del país.

“El proceso al que nos enfrentamos es una guerra total. Por eso, todos deben ayudar y debemos unirnos para resolver los problemas”, afirmó Pezeshkian durante una rueda de prensa con medios locales.

El mandatario aseguró que su principal preocupación en las actuales condiciones de “ni guerra ni paz” son “las condiciones de vida y la situación económica de la población”.

“Mi principal preocupación es la situación económica y las condiciones de vida de la población. Hemos puesto todo nuestro empeño, tanto antes como después de la guerra, en resolver los problemas económicos y de subsistencia de la población”, afirmó.

Pezeshkian reconoció además el deterioro de la situación económica y señaló que el Gobierno considera “absolutamente inaceptable” el nivel de encarecimiento de los precios, pero indicó que desde que asumió la presidencia, el 30 de julio de 2024, cada día se ha enfrentado a un nuevo problema.

El presidente explicó que la situación se ha complicado por los efectos de la guerra y por los problemas estructurales que ya afrontaba la economía iraní.

Entre ellos mencionó los desequilibrios existentes en sectores como el agua, la electricidad, el gas, el petróleo, el medioambiente, la Administración y el sistema bancario.

“Todos ustedes conocen los desequilibrios que existen en el país”, sostuvo.

Según Pezeshkian, Estados Unidos y el régimen israelí calcularon que estos desequilibrios facilitarían un ataque destinado a “derrocar” a la República Islámica.

Cohesión interna frente a la guerra

En su intervención, Pezeshkian también defendió la necesidad de preservar la cohesión interna ante el conflicto con Estados Unidos e Israel.

El mandatario afirmó que tanto Washington como Tel Aviv saben que una guerra convencional ya no basta para obligar a un país a rendirse y aceptar sus exigencias.

“Ya no se puede someter a un país y obligarlo a aceptar determinadas exigencias mediante la guerra y los misiles, pero sí se puede conseguir mediante las diferencias, la división y los conflictos internos”, advirtió.

Pezeshkian pidió además a los medios de comunicación que contribuyan a evitar una mayor profundización de las divisiones sociales y políticas en el país, seis meses después de las protestas antigubernamentales de enero, que llegaron a reclamar el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión.

Según datos del Gobierno, en las protestas hubo 3.117 muertos, pero organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevaron la cifra a más de 7.000 muertos confirmados aunque la cifra real podría ser mayor.

El país se encuentra en guerra desde el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos comenzaron los bombardeos contra Irán, que han dañado infraestructuras militares y civiles, industrias y varias instalaciones petroquímicas del país, además de causar más de 3.400 muertos, según datos oficiales.

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