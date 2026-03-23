Medios de Irán afirmaron el lunes que no hay negociaciones entre Teherán y Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara conversaciones para poner fin a la guerra.

“No hay conversaciones entre Teherán y Washington”, declaró la agencia de noticias Mehr citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, y añadió que las declaraciones de Trump formaban parte de un intento “de reducir los precios de la energía”.

Otros medios publicaron informaciones similares.

Trump afirmó este lunes que Estados Unidos había pospuesto ataques contra las plantas de energía iraníes tras mantener unas “muy buenas” conversaciones con Teherán para “una resolución completa” de la guerra.

El anuncio generó sorpresa después de un fin de semana de amenazas cruzadas entre ambos bandos.

Las palabras de Trump provocaron, en efecto, un desplome de más del 10% en los precios del petróleo y reavivaron las bolsas, que llevan tres semanas oscilando al vaivén del conflicto.

En su red Truth Social, Trump explicó que en los últimos dos días habían mantenido “conversaciones muy buenas y productivas” con Irán para “una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”.

Estas conversaciones “continuarán a lo largo de la semana”, afirmó Trump.

A raíz de estos contactos, el presidente ordenó al Pentágono retrasar “cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días”.