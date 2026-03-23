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Un hombre limpia una valla publicitaria que muestra a los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini (izquierda) y el ayatolá Ali Jamenei (centro), junto al recién elegido líder supremo, Mojtaba Jamenei. (Foto de Tauseef MUSTAFA / AFP).
Un hombre limpia una valla publicitaria que muestra a los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini (izquierda) y el ayatolá Ali Jamenei (centro), junto al recién elegido líder supremo, Mojtaba Jamenei. (Foto de Tauseef MUSTAFA / AFP).
/ TAUSEEF MUSTAFA
Por Agencia AFP

Medios de Irán afirmaron el lunes que no hay negociaciones entre Teherán y Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara conversaciones para poner fin a la guerra.

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