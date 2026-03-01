Resumen

Columnas de humo se elevan tras los ataques con misiles en Teherán, Irán, el 1 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

La agencia de prensa iraní Isna afirmó que el hospital Gandhi, situado en el norte de Teherán, fue alcanzado por bombardeos el domingo por la noche, en la segunda jornada de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

