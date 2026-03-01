La agencia de prensa iraní Isna afirmó que el hospital Gandhi, situado en el norte de Teherán, fue alcanzado por bombardeos el domingo por la noche, en la segunda jornada de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“El hospital Gandhi de Teherán ha sido atacado por bombardeos aéreos sionistas estadounidenses”, escribió Isna. Las agencias Fars y Mizan publicaron un video, presuntamente grabado en el centro, donde se ven escombros en el suelo entre sillas de ruedas.

En la capital, la televisión estatal afirmó haber sido blanco de bombardeos.

El ejército israelí afirmó haber asestado un “duro golpe” a los centros de mando y control de Irán este domingo.

Buildings destroyed after US-Israel hit Gandhi Hospital in Tehran — Tasnim https://t.co/WEMuGbSUNe pic.twitter.com/jj75ZsTagc — RT (@RT_com) March 1, 2026

El Pentágono anunció este domingo la muerte de tres militares, cuando Irán sigue multiplicando sus represalias en el Golfo e Israel por la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei.

Irán atacó de nuevo este domingo a los países del Golfo tras jurar que vengará la muerte de Jamenei, en un órdago al presidente estadounidense Donald Trump, que amenazó con ataques sin precedentes si siguen las represalias.

“Nos estamos defendiendo cueste lo que cueste, y no vemos ningún límite para nosotros a la hora de defender a nuestro pueblo” de este “acto de agresión”, afirmó el canciller iraní, Abás Araqchi.

Donald Trump, que ha llamado a un cambio de régimen, dijo que en el operativo con Israel iniciado el sábado “48 líderes [iraníes] desaparecieron de un solo golpe”.

El republicano añadió que “hablará” con los líderes iraníes, pero no precisó cuándo ni con quiénes exactamente. Además de Jamenei murieron el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.

Israel anunció por su lado la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán, y la aviación intensificará sus operaciones en Teherán, según avisó el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

En el oeste de Irán, junto a la frontera con Irak, un medio estatal reportó la muerte de 43 miembros de las fuerzas de seguridad, en su mayoría agentes fronterizos.