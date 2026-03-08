Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El lugar de los mortíferos ataques estadounidenses e israelíes contra una escuela primaria femenina en Minab, en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán. (Foto de Alex MITA / IRIB TV / AFP).
El lugar de los mortíferos ataques estadounidenses e israelíes contra una escuela primaria femenina en Minab, en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán. (Foto de Alex MITA / IRIB TV / AFP).
/ ALEX MITA
Por

El bombardeo de una escuela en el sur de Irán el sábado podría haberse debido a un ataque estadounidense dirigido contra una base naval iraní en las cercanías, según una investigación del diario New York Times.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.