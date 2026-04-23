Resumen

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El ejército israelí anunció el 9 de septiembre que actuará con «gran fuerza» en la ciudad de Gaza y pidió a los residentes que abandonen la zona, al tiempo que intensificaba su mortífero ataque contra el mayor centro urbano del territorio palestino. Foto: Jack GUEZ / AFP
El ejército israelí anunció el 9 de septiembre que actuará con «gran fuerza» en la ciudad de Gaza y pidió a los residentes que abandonen la zona, al tiempo que intensificaba su mortífero ataque contra el mayor centro urbano del territorio palestino. Foto: Jack GUEZ / AFP
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el país espera a “la luz verde” de Estados Unidos para “reanudar la guerra contra Irán” y “completar la eliminación de la dinastía Jameneí”.

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