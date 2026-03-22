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Vehículos arden en en Misgav Am tras un ataque lanzado desde el Líbano. (Captura de video).
Vehículos arden en en Misgav Am tras un ataque lanzado desde el Líbano. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Un hombre murió este domingo después de que un proyectil disparado desde el Líbano impactara en un vehículo en Misgav Am, a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel, anunció la Policía israelí en un comunicado.

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