Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una colegiala sostiene un cartel del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, durante una manifestación contra Estados Unidos e Israel en Bagdad el 12 de marzo de 2026. (Foto de AHMAD AL-RUBAYE / AFP).
Una colegiala sostiene un cartel del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, durante una manifestación contra Estados Unidos e Israel en Bagdad el 12 de marzo de 2026. (Foto de AHMAD AL-RUBAYE / AFP).
/ AHMAD AL-RUBAYE
Por Agencia EFE

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí mostró este jueves un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la “sangre de los mártires será vengada”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.