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Una declaración del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, transmitida por televisión el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP).
Una declaración del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, transmitida por televisión el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP).
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Por Agencia EFE

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves que ha comenzado una nueva etapa en el golfo Pérsico con un “brillante” futuro regional sin Estados Unidos.

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