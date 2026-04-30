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Miembros del Ejército iraní ondean banderas frente a un cartel del Líder Supremo de Irán Mojtaba Jamenei, durante una manifestación en Teherán el 29 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Miembros del Ejército iraní ondean banderas frente a un cartel del Líder Supremo de Irán Mojtaba Jamenei, durante una manifestación en Teherán el 29 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves en un mensaje escrito que Estados Unidos ha sido derrotado en su guerra contra Irán.

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