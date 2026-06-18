El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, buscó la firma del memorando de entendimiento con “desesperación” y que él estaba en contra del acuerdo pero lo aceptó por la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian.
“Para llegar a esta etapa (la firma del acuerdo), los políticos, movidos por una sincera preocupación y buena voluntad, realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo”, dijo Jamenei en un comunicado publicado en sus redes sociales.
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La máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica indicó que en un principio no estaba de acuerdo con el memorando para poner fin a la guerra pero que el compromiso de Pezeshkian y de los demás miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional “con la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del Eje de Resistencia”, le llevaron a dar su “permiso” a la firma.
Jamenei apuntó que las próximas negociaciones para buscar un acuerdo definitivo serán “presenciales”, lo que parece indicar que habrá encuentros directos entre las delegaciones iraníes y estadounidenses, y que ello “no supondrá la aceptación de la posición del enemigo”.
El memorando de entendimiento firmado anoche por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.
Además, Estados Unidos levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní e Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.
Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones, algo que según Estados Unidos podría comenzar este mismo fin de semana.
Mojtaba Jamenei fue nombrado líder supremo el 8 de marzo tras el asesinato de su padre Alí Jamenei el 28 de febrero y aún nadie le ha visto ni escuchado y se ha limitado a emitir comunicados en sus redes sociales o que han sido leídos en la televisión estatal.