Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una declaración del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, transmitida por televisión el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP).
Una declaración del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, transmitida por televisión el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP).
/ -
Por Agencia EFE

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, buscó la firma del memorando de entendimiento con “desesperación” y que él estaba en contra del acuerdo pero lo aceptó por la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.