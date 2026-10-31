icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer pasa junto a retratos del ayatolá Ruhollah Jomeini, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, y el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán, el 21 de octubre de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
Una mujer pasa junto a retratos del ayatolá Ruhollah Jomeini, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, y el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán, el 21 de octubre de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ordenó este sábado a las Fuerzas Armadas del país dar una respuesta “inmediata, efectiva y sin límites geográficos” a cualquier posible amenaza de Estados Unidos e Israel, en medio de las especulaciones acerca de una nueva escalada militar entre las partes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?