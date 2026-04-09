La figura de Mojtaba Jamenei ha emergido en el proceso que llevó al alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Aunque las negociaciones formales se desarrollaron a través de mediadores clave como Pakistán, hay versiones que apuntan a una participación indirecta del líder supremo iraní, cuyo rol sigue envuelto en el misterio tras supuestamente haber sido herido en los primeros bombardeos contra su país el 28 de febrero, donde murió su padre y líder supremo, el ayatola Alí Jamenei.

El propio régimen iraní ha reconocido que el acuerdo de tregua de dos semanas fue aprobado “al más alto nivel”, lo que implica la posible participación de Mojtaba Jamenei. Sin embargo, esta versión contrasta con reportes previos que mecionaban incluso que el nuevo líder supremo estaba al borde de la muerte.

El último ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán, fue emitido a principios de abril y exigía la reapertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz. El plazo final se cumplía el martes 7 de abril a las 8:00 p.m. hora de Washington.

Trump había amenazado con bombardear infraestructuras civiles como puentes y centrales eléctricas para devolver al país a la “Edad de Piedra”. Ese mismo 7 de abril, Trump publicó en Truth Social que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”.

Un conductor ondea la bandera de Irán desde un vehículo durante las celebraciones por el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán en la plaza Tahrir de Bagdad, el 8 de abril de 2026. (Foto de AHMAD AL-RUBAYE / AFP). / AHMAD AL-RUBAYE

Finalmente, a poco de expirar el plazo, Trump anunció la suspensión del ataque por dos semanas y un alto el fuego bilateral tras la mediación del gobierno de Pakistán, que será sede de las negociaciones para el fin de la guerra, sobre la base de un plan de 10 puntos presentado por Irán.

En concreto, el portal estadounidense Axios reveló que Mojtaba Jamenei no solo aprobó el acuerdo con Estados Unidos, sino que dirigió personalmente contactos secretos con Washington el lunes y martes. Lo hizo de forma clandestina, evitando exposición pública por temor a ser asesinado.

Una declaración del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, transmitida por televisión el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP). / -

Uno de los detalles más llamativos del reporte de Axios señala que Jamenei no usó canales oficiales ni electrónicos en sus coordinaciones. Se comunicó mediante mensajeros con notas escritas. Ello para no ser rastreado o localizado por Israel o Estados Unidos.

Axios sostiene que el líder supremo iraní activó el proceso de negociación justo cuando la amenaza de Trump era máxima. Ese movimiento permitió destrabar una negociación que estaba estancada. Entonces, Jamenei no fue solo un aval final, sino un actor activo en el giro que dio la guerra hacia la tregua antes de que se cumpliera el ultimátum de Trump.

Las fuentes citadas por Axios enfatizaron que sin la aprobación directa de Jamenei, el acuerdo no habría sido posible.

Es verosímil que Mojtaba Jamenei haya participado

Mojtaba Jamenei, el hijo del ayatolá que hereda el poder en la República Islámica de Irán. (EFE/ Rastreo de Redes). / Rastreo de redes

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian consideró “verosímil” que Mojtaba Jamenei haya dado la orden de negociar en el momento más crítico del ultimátum lanzado por Trump.

Según explicó, el contexto de alta amenaza contra sus vidas obliga a la cúpula del régimen de Irán a operar en la clandestinidad, evitando exposiciones públicas y recurriendo a métodos básicos de comunicación para reducir el riesgo de ser objetivo de ataques.

En esa misma línea, Belaunde Matossian atribuyó las múltiples versiones sobre el estado de salud de Jamenei —desde supuestas heridas hasta una posible incapacidad— a la falta de información verificable en un escenario de guerra.

“Todo está sujeto a especulación”, sostuvo, al señalar que la necesidad de proteger al liderazgo iraní impide conocer con certeza su situación real. A su juicio, aunque no se puede descartar que haya sido alcanzado en algún ataque, tampoco existe evidencia concluyente sobre su estado, lo que alimenta versiones cruzadas en medios basadas, en muchos casos, en reportes de inteligencia.

El especialista también puso en duda las versiones que apuntaban a un eventual colapso del régimen iraní o a una pérdida de control por parte del líder supremo, y que también señalan que la Guardia Revolucionaria pasó a detentar todo el poder en la República Islámica.

Por el contrario, indicó que los indicios actuales muestran que la estructura de poder se mantiene operativa, incluso bajo condiciones de ocultamiento. En ese sentido, interpretó la revelación sobre la participación de Jamenei en las negociaciones como una señal de continuidad en la toma de decisiones, lo que desmiente las versiones más extremas sobre su salida del escenario político.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula mientras responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre la guerra en Irán, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).

Respecto al significado de la tregua, Belaunde Matossian afirmó que Trump enfrenta lo que calificó como una “trampa de la escalada”, al haber impulsado una confrontación sin una salida clara.

En contraste, señaló que Irán mantiene una posición estratégica favorable, al ser consciente de que una prolongación del conflicto podría desencadenar una crisis energética y económica mundial de gran magnitud.

Bajo esa lógica, sostuvo que Teherán no solo resiste la presión, sino que también busca capitalizar la negociación, en un contexto en el que la continuidad de la guerra ya empieza a generar costos políticos internos para el líder republicano.

Irán y EE.UU. acuerdan un alto el fuego temporal. (EFE).

Las versiones sobre la salud de Mojtaba Jamenei

Ciudadanos iraníes sostienen una fotografía del líder supremo Mojtaba Khamenei durante una manifestación tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH). / ABEDIN TAHERKENAREH

Las primeras informaciones difundidas por medios de Israel y Estados Unidos tras los bombardeos del 28 de febrero sobre Irán coincidieron en un punto: la incertidumbre total sobre la situación de Mojtaba Jamenei.

En los días iniciales no hubo confirmación sobre su paradero ni estado físico, mientras diversas filtraciones sugerían que habría sido trasladado a un búnker o a una ubicación segura, bajo estrictas condiciones de aislamiento.

El 8 de marzo, Mojtaba Jamenei fue designado líder supremo de Irán por la Asamblea de los Expertos, pero siguió sin aparecer en público.

Cuatro días después, Mojtaba Jamenei emitió un comunicado escrito que fue leído por un presentador en la televisión estatal. En este mensaje, prometió venganza por la muerte de su padre y ordenó mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

Entre tanto, comenzaron a circular versiones sombrías sobre su destino, especialmente en algunos medios estadounidenses, que apuntaban a una posible incapacidad del líder iraní para ejercer sus funciones. Reportes no verificados incluso insinuaron que podría haber quedado gravemente afectado o fuera de la toma de decisiones.

Incluso se habló que había sido sacado del país y llevado a Rusia para recibir tratamiento médico, algo que el Kremlin negó en su momento.

Recién el 11 de marzo, tres responsables iraníes citados por medios internacionales como The New York Times confirmaron que el nuevo líder supremo resultó herido durante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Sobre sus lesiones, medios de Estados Unidos han asegurado que Jamenei sufrió heridas principalmente en las piernas y una fractura el el pie. También que presentó un hematoma en el ojo izquierdo y laceraciones faciales.

Reportes más recientes indicaron que su estado podría haber empeorado, con informes de inteligencia de Estados Unidos e Israel que sugerían que podría encontrarse en coma o inconsciente en la ciudad de Qom.