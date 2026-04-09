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Una mujer sostiene un retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una manifestación para conmemorar la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán el 9 de abril de 2026. (Foto de AFP).
Una mujer sostiene un retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una manifestación para conmemorar la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán el 9 de abril de 2026. (Foto de AFP).
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Por Roger Zuzunaga Ruiz

La figura de Mojtaba Jamenei ha emergido en el proceso que llevó al alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Aunque las negociaciones formales se desarrollaron a través de mediadores clave como Pakistán, hay versiones que apuntan a una participación indirecta del líder supremo iraní, cuyo rol sigue envuelto en el misterio tras supuestamente haber sido herido en los primeros bombardeos contra su país el 28 de febrero, donde murió su padre y líder supremo, el ayatola Alí Jamenei.

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