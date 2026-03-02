Resumen

Un caza de ataque estadounidense F/A-18 Super Hornet despegando del portaaviones USS Harry S. Truman de la Armada estadounidense en el Mar Rojo, el 15 de marzo de 2025. (Foto referencial, DVIDS / AFP).
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El ejército de Estados Unidos anunció el lunes que un cuarto militar de su país murió en la guerra contra Irán. Hasta las 11H30 GMT del 2 de marzo, “cuatro miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han muerto en combate”, indicó el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom), que el domingo había reportado la muerte de tres militares.

