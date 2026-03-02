El ejército de Estados Unidos anunció el lunes que un cuarto militar de su país murió en la guerra contra Irán. Hasta las 11H30 GMT del 2 de marzo, “cuatro miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han muerto en combate”, indicó el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom), que el domingo había reportado la muerte de tres militares.

“El cuarto militar, que resultó gravemente herido durante los ataques iniciales de Irán, finalmente sucumbió a sus heridas”, escribió el Centcom en X, sin revelar detalles sobre la ubicación o la identidad del militar fallecido.

Estados Unidos confirmó el domingo la muerte de tres de sus militares sin precisar cómo o dónde se produjeron los fallecimientos y también informó de cinco heridos.

Agregó que varios otros soldados sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio.

En su comunicado de este lunes, el Centcom reiteró que la identidad de los caídos se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.

“Las principales operaciones de combate continúan y nuestra labor de respuesta continúa”, insistió el mando militar estadounidense.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, cuando murió el ayatolá junto a buena parte de la cúpula militar iraní, y han continuado con varias oleadas de ataques sobre Teherán.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington donde la potencia norteamericana mantiene bases militares.

Este lunes, el Centcom también confirmó de que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait cayeron “por error” por “fuego amigo” kuwaití, y que sus tripulantes se eyectaron a tiempo y están “en condición estable”.