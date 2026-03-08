Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras miembros de un equipo del Ejército transportan la caja de transferencia que contiene los restos del soldado Jeffery R. O'Brien, muerto en Kuwait. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

Un soldado de Estados Unidos murió tras haber quedado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra, con lo que suman siete fallecidos estadounidenses, informó este domingo el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

