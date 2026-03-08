Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras miembros de un equipo del Ejército transportan la caja de transferencia que contiene los restos del soldado Noah L. Tietjens, muerto en Kuwait. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
Por Agencia EFE

Un soldado de Estados Unidos murió en Kuwait por una “emergencia médica”, según informó este domingo el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), con lo que suman ocho militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra contra Irán hace una semana.

