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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 27 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 27 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

Estados Unidos confirmó este jueves que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego por 60 días, un entendimiento que aún debe recibir la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

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