Irán desmintió este miércoles las acusaciones de Israel de que busca desarrollar armas químicas y denunció que ese Estado pretende arrastrar a Estados Unidos a otra guerra mediante dichas alegaciones, cuando él mismo está “armado hasta los dientes con armas de destrucción masiva”.

“Un régimen armado hasta los dientes con armas de destrucción masiva acusa a Irán de intentar desarrollar armas químicas”, criticó en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

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El jefe de la diplomacia iraní denunció que Israel, que “se ha negado a unirse a cualquier convención que prohíbe armas nucleares, químicas o biológicas” y posee “cientos de ojivas nucleares”, pretende “engañar a EE.UU. para librar otra guerra”.

Araqchí defendió, además, que la República Islámica es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y miembro de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Así reaccionó el diplomático iraní a las afirmaciones del titular israelí de Defensa, Israel Katz, quien aseguró el martes que Teherán está desarrollando armas químicas y advirtió de que no permitirá que adquiera ese tipo de armamento, sin ofrecer pruebas o detalles al respecto.

Katz añadió que las fuerzas de Israel y EE.UU. se preparan para lanzar una ofensiva conjunta contra Irán, cuyos planes ya están listos, aunque la decisión final corresponde al presidente estadounidense, Donald Trump.

Una mujer iraní camina frente a una valla publicitaria del ejército iraní con la frase en persa: «Nuestro poder aeroespacial es nuestro orgullo», en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 25 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / ABEDIN TAHERKENAREH

La semana pasada, el propio Trump había amenazado a Irán con represalias sin precedentes después de que la cadena estadounidense CNN informara de supuestos planes de Teherán para perpetrar un ataque con una “bomba sucia” o un arma química en Washington.

La República Islámica rechazó esas informaciones y denunció que se buscaba fabricar un pretexto mediático para justificar nuevas agresiones contra sus infraestructuras vitales.

Las acusaciones se producen en medio de una escalada de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, el endurecimiento de la presión económica de Washington y el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, iniciada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel.

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