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Resumen

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Una mujer iraní con velo pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán, el 3 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer iraní con velo pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán, el 3 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

Irán desmintió que se estuvieran llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara que el lunes comenzarían nuevas conversaciones para poner fin a la guerra, que entra en su sexto mes.

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