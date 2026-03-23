Irán negó este lunes haber atacado con misiles una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en la isla de Diego García, en el océano Índico.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, calificó en un mensaje en su cuenta de X como “desinformación de Israel” las acusaciones sobre la autoría de Irán de ese ataque de la semana pasada.

Bagaei citó una noticia de la televisión Al Yazira que recogía declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien indicó que no podía confirmar la declaración de Israel de que los proyectiles utilizados fueran misiles balísticos intercontinentales iraníes.

“Que incluso el secretario general de la OTAN se niegue a respaldar la desinformación más reciente de Israel, es muy significativo: el mundo está completamente harto de estas historias desacreditadas de ‘falsa bandera’”, escribió el portavoz iraní de Exteriores.

Dos misiles balísticos de alcance intermedio fueron disparados el viernes pasado contra Diego García, en las islas Chagos, pero ninguno impactó, según adelantó el rotativo Wall Street Journal.

El sábado, el Ministerio británico de Defensa condenó los “peligrosos” ataques iraníes, recordando que el Gobierno de Reino Unido ha autorizado solo a Estados Unidos a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas y limitadas en el actual conflicto.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo los ataques sobre Natanz y Dimona muestran que la guerra puede cruzar una línea de altísimo riesgo

Para el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, que Reino Unido permita el uso de sus bases equivale a “participar en la agresión”, por lo que exigió a Londres que cese cualquier cooperación con Washington.

La base militar conjunta estadounidense-británica de Diego García está situada en el atolón más grande del Archipiélago de Chagos, con una posición estratégica en el centro del Océano Índico.

Conocida como ‘Camp Justice’ (aunque renombrada ‘Camp Thunder Cove’ en 2006), cuenta con pistas de aterrizaje de 3.600 metros capaces de recibir B-52, B-1 y B-2 y aviones de carga como el C-17 Globemaster, así como con un puerto perfecto para grandes buques de guerra y portaviones.

VIDEO RECOMENDADO

Por primera vez en 24 días de guerra, al menos una de las partes ha mostrado voluntad de desescalar el conflicto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó posponer durante 5 días los ataques a centrales e infraestructuras eléctricas y aseguró que ya está negociando un acuerdo con Irán. (EFE)

SOBRE EL AUTOR