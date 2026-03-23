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Aviones bombarderos estadounidenses B-2 en la pista de la base militar estadounidense de Mauricio, en la isla de Diego García, el 2 de abril de 2025. (Handout / Planet Labs / AFP)
Aviones bombarderos estadounidenses B-2 en la pista de la base militar estadounidense de Mauricio, en la isla de Diego García, el 2 de abril de 2025. (Handout / Planet Labs / AFP)
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Por Agencia EFE

Irán negó este lunes haber atacado con misiles una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en la isla de Diego García, en el océano Índico.

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