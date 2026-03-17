Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer musulmana chiíta pakistaní sostiene un retrato del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante una manifestación. (Foto de Arif ALI / AFP).
Una mujer musulmana chiíta pakistaní sostiene un retrato del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante una manifestación. (Foto de Arif ALI / AFP).
/ ARIF ALI
Por Agencia EFE

Las autoridades iraníes negaron hoy que el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, se encuentre en Rusia para ser tratado de las heridas recibidas durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.