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Una ilustración fotográfica tomada en Nicosia el 4 de mayo de 2026 muestra a una persona frente a una gran pantalla en la que se muestran los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz a través de una página web de seguimiento marítimo. Foto: AFP
Una ilustración fotográfica tomada en Nicosia el 4 de mayo de 2026 muestra a una persona frente a una gran pantalla en la que se muestran los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz a través de una página web de seguimiento marítimo. Foto: AFP
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Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní negó este lunes que ningún buque haya cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas horas, después de que Estados Unidos asegurase que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estratégico paso.

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