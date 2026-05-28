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Iraníes pasaron en coche junto a una valla publicitaria que mostraba al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
Iraníes pasaron en coche junto a una valla publicitaria que mostraba al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

Irán dijo este jueves que no hay un preacuerdo cerrado con Estados Unidos, en contra de lo que habían asegurado algunos medios y confirmado fuentes del Gobierno de EE.UU., según la agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria iraní.

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