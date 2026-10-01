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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, muestra un cartel de una escuela de niñas atacada durante su discurso en la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, muestra un cartel de una escuela de niñas atacada durante su discurso en la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
/ ALEXI J. ROSENFELD
Por Agencia EFE

Irán negó este jueves que Estados Unidos ordenase a la delegación iraní que participaba en la Asamblea de la ONU que abandonase el país después de que las negociaciones entre Washington y Teherán no avanzaran, tal y como informaron medios estadounidenses.

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