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Resumen

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Fotografía de archivo que muestra un avión de Mahan Air, en el aeropuerto Khalij-Fars, en Assalouyeh (Irán). Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Fotografía de archivo que muestra un avión de Mahan Air, en el aeropuerto Khalij-Fars, en Assalouyeh (Irán). Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

Irán negó este sábado que tenga previsto responder con medidas militares a las recientes suspensiones de vuelos impuestas por varios países de la región en aplicación de las sanciones estadounidenses, aunque advirtió de que podría adoptar medidas recíprocas no militares contra algunos aeropuertos si fuera necesario.

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