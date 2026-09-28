La agencia de noticias oficial iraní Irna afirmó este lunes que no están previstas nuevas conversaciones entre Irán y Estados Unidos a pesar de que el presidente Donald Trump había dejado entrever que podrían reanudarse rápidamente.

“La delegación iraní presente en Nueva York [en la Asamblea General de la ONU] no tiene previsto negociar con Estados Unidos”, indicó Irna, que cita a una fuente cercana al equipo.

El presidente estadounidense aseguró el domingo al medio Axios que esperaba que las conversaciones con Irán se reanudaran próximamente, un día después de rechazar un plan presentado por Teherán para reabrir en siete días el estrecho de Ormuz.

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“Los puntos de vista y las posiciones de la República Islámica de Irán fueron comunicados de forma clara y explícita a la parte estadounidense el martes pasado por medio de un mediador catarí”, añadió la agencia Irna. Precisó que la delegación iraní regresará a Teherán el martes.

Irán afirmó haber presentado siete condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica, por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con ataques contra Irán.

Desde entonces, la República Islámica reivindica su control, mientras Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

Además Estados Unidos impuso sanciones a todo el sector aéreo de Irán a principios de septiembre y prometió represalias a las empresas extranjeras que les presten ayuda.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago el 27 de septiembre de 2026. Foto: JIM WATSON / AFP / JIM WATSON

Cuando las sanciones entraron en vigor el miércoles, las principales aerolíneas iraníes se vieron obligadas a cancelar muchos vuelos, incluso en las rutas regionales.

En respuesta, Irán ha presentado una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), informó el lunes un medio estatal.

“Irán ha (...) presentado una protesta oficial ante la Organización de Aviación Civil Internacional para defender los derechos legítimos del sector aéreo y contrarrestar las restricciones ilegales impuestas por Estados Unidos”, declaró el director de aviación civil iraní, Abuzar Shirudi.

La OACI, con sede en Montreal, es una agencia de la ONU.

“También hemos presentado una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, añadió Shirudi, citado por la agencia de prensa gubernamental Irna.

Turquía sigue siendo la principal opción para los iraníes que deseen abandonar o regresar a su país. Las conexiones con Afganistán, Pakistán, China, Rusia, Malasia y Tailandia siguen abiertas.

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