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Resumen

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Bombarderos B-1 Lancer estadounidenses en la base aérea de RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña. Foto: EFE/EPA/Neil Hall
Bombarderos B-1 Lancer estadounidenses en la base aérea de RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña. Foto: EFE/EPA/Neil Hall
Por Agencia EFE

El Gobierno de Irán negó este lunes tener ninguna relación con el incidente ocurrido ayer cerca de una base militar en Fairford, en Gloucestershire (suroeste inglés), actualmente bajo investigación de la Policía antiterrorista británica, según un comunicado emitido por la embajada de ese país en Londres.

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