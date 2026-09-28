El Gobierno de Irán negó este lunes tener ninguna relación con el incidente ocurrido ayer cerca de una base militar en Fairford, en Gloucestershire (suroeste inglés), actualmente bajo investigación de la Policía antiterrorista británica, según un comunicado emitido por la embajada de ese país en Londres.

Además, la policía británica comunicó hoy que los cinco arrestados en la jornada de ayer en esta operación son todos ellos ciudadanos británicos, jóvenes varones de entre 23 y 25 años y vecinos de Londres -de los que se desconoce la identidad- bajo sospecha de supuestos delitos tipificados en la Ley de Explosivos y de preparación de un acto terrorista.

La embajada iraní aseguró en un comunicado en su cuenta de X que la relación evocada por muchos medios británicos con ese incidente cerca una base militar británica usada por las fuerzas estadounidenses responde a “especulaciones malévolas y sin fundamento”, sin otro propósito que “azuzar la propaganda de la iranofobia en el Reino Unido”.

Ante esas informaciones -que ya han recogido numerosos medios británicos- la embajada advierte de que se reserva recurrir a “medidas legales apropiadas” para responder a “narrativas falsas y dañinas”.

Aunque los medios daban ayer por segura la ‘conexión iraní’, la coordinadora nacional de la unidad antiterrorista, Vicki Evans, advirtió contra las conclusiones precipitadas: “Soy muy consciente de los niveles de especulación sobre las motivaciones de este incidente, y las cuestiones geopolíticas que se han evocado. Sin embargo, en este momento pedimos que nos den espacio para trabajar”.

Bases británicas usadas por EE.UU.

La ‘pista iraní’ fue evocada ayer desde el primer momento porque el establecimiento militar que supuestamente era el objetivo de los cinco detenidos es una base militar británica que es utilizada también por las fuerzas estadounidenses.

Durante el mandato del anterior primer ministro, Keir Starmer, el Reino Unido permitió a la aviación estadounidense el uso de sus bases en su guerra contra Irán pero solo con propósitos defensivos.

Agentes de policía armados en un control de carretera en las inmediaciones de la base aérea de Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP). / JUSTIN TALLIS

En julio pasado, Irán advirtió a todos los países que permitan el uso de su territorio para atacarlos podían considerarse en adelante blancos legítimos, lo que ha llevado a cabo en varias ocasiones en los países árabes aliados de EE.UU. en el golfo Pérsico, a los que ha atacado en repetidas ocasiones.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, se ha referido a la operación desbaratada en suelo británico pero se ha cuidado de señalar a Irán.

Trump dijo ayer en unas declaraciones que los arrestados “buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza”, pero no abundó en detalles, y añadió: “Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos”.

Las palabras de Trump parecen contradecirse con las informaciones de la prensa británica, que apuntan a que fue una vecina de la base la que observó un sospechoso movimiento de personas enmascaradas que salían de unas furgonetas blancas y lo puso en conocimiento de la policía, lo que precipitó los arrestos de los cinco individuos.

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