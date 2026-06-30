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El Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, durante una conferencia de prensa en Doha, Qatar, el 30 de junio de 2026. (Ministerio de Exteriores Iraní / EFE)
El Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, durante una conferencia de prensa en Doha, Qatar, el 30 de junio de 2026. (Ministerio de Exteriores Iraní / EFE)
/ Ministerio de Exteriores iraní
Por Agencia EFE

Irán descartó de nuevo que vaya a mantener conversaciones con Estados Unidos en Doha este martes y aseguró que su delegación viajará a Qatar con el “único objetivo” de abordar la liberación de los activos iraníes bloqueados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ambas partes se reunirían para tratar el programa nuclear de Teherán.

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