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Una mujer pasa junto a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la Plaza de la Revolución de Teherán el 12 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una mujer pasa junto a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la Plaza de la Revolución de Teherán el 12 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán no ha aceptado por el momento la celebración de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos debido a lo que considera “exigencias excesivas” de Washington y al bloqueo naval estadounidense contra el país, informó este sábado la agencia Tasnim, citando a una fuente anónima iraní.

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