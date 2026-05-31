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Una mujer camina junto a una enorme valla publicitaria en una calle de Teherán, Irán, el lunes 25 de mayo de 2026. (EFE/ Abedin Taherkenareh).
Una mujer camina junto a una enorme valla publicitaria en una calle de Teherán, Irán, el lunes 25 de mayo de 2026. (EFE/ Abedin Taherkenareh).
Por Agencia AFP

Teherán no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos que no garantice los derechos de los iraníes, dijo este domingo el principal negociador de Irán, Mohamad Bagher Ghalibaf.

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