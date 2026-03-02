Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La muerte del ayatolá Alí Jamenei por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sacudió los cimientos del poder en Irán, pero no provocó el colapso del régimen instaurado tras la revolución de 1979. La operación, denominada Furia Épica, también acabó con la vida de numerosos militares de alto rango y líderes políticos. Sin embargo, Teherán pasó rápidamente al contraataque, disparando misiles no solo contra Israel, sino también contra naciones del Golfo que son aliadas de Washington. Incluso desde el lunes la guerra se ha extendido al Líbano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.