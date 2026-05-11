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Resumen

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Un hombre se toma una selfie frente a una valla publicitaria que muestra a los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Joomeini (izquierda) y el ayatolá Alí Jamenei (centro), junto al recién elegido líder supremo Mojtaba Jamenei. (Foto de Tauseef MUSTAFA / AFP).
Un hombre se toma una selfie frente a una valla publicitaria que muestra a los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Joomeini (izquierda) y el ayatolá Alí Jamenei (centro), junto al recién elegido líder supremo Mojtaba Jamenei. (Foto de Tauseef MUSTAFA / AFP).
/ TAUSEEF MUSTAFA
Por Agencia EFE

La República Islámica de Irán no cede ante las presiones económicas y militares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo plan de paz ha rechazado como “irracional” e insiste en mantener el control de Ormuz, reparaciones de guerra y la liberación de activos, entre otros.

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